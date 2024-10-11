İsrail'in Saldırıları Altında Filistinlilerin Kaçış Mücadelesi

Hayatta Kalmak İçin Zorlu Bir Yolculuk

İsrail'in şiddetli bombardımanlarından kaçarken Filistinliler adeta bir ölüm yolculuğuna çıkıyor. Cibaliya Mülteci Kampı'ndan kaçmaya çalışanlar, hayatta kalabilmek için hayatlarını riske atıyorlar.

Yusuf Ebu Hezza'nın Hikayesi

Cibaliya Mülteci Kampı'nın sakinlerinden 24 yaşındaki Yusuf Ebu Hezza, uzun süre tereddüt ettikten sonra ailesine kavuşmak için kaçış yolculuğunu göze almaya karar verdi. "Bu yolu katetmeye çalıştığım sırada yaralanabileceğimi biliyordum ancak kampta kalmak istemedim" diyerek yaşadığı korku dolu anları paylaştı.

Baskı ve Tehditler Altında Yaşamak

Filistinlilerin hayatta kalma mücadelesi, her adımda karşılarına çıkan tehlikelerle dolu. Ebu Hezza, kaçış yolunda karşılaştığı dehşet verici manzaralardan bahsediyor: "Bölgeyi geçmeye çalışanların çoğu yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor."

Aileler Birbirinden Uzak Düşüyor

Filistinli Emire el-Mısri, Cibaliya'nın batısındaki El-Faluca bölgesinde ailesiyle birlikte hayatta kalmak için hızlıca kaçtıklarını belirtti. "Ebu Şerah Kavşağı'nda mermilerin arasında geçerken yaralandık. İsrail, ayırmadan saldırıyor" ifadeleriyle yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

Yaralı Bir Kardeşin Beklentisi

Beyt Lahiya'dan Edhem Ebu Rebi, kardeşi Muhammed'in yaralanmasının ardından ondan haber alamamaktan endişeli. "Kardeşimi yaralı bırakarak kaçmak zorunda kaldım" diyerek yaşadığı çaresizliği tarif etti.

Bu cümleler, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki insanların yaşadığı acıları ve korkularını gözler önüne seriyor. ISRAEL’in 7 Ekim’den beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bini geçtiği bildiriliyor.