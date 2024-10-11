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İsrail'in Saldırısı Sonucu BM Barış Gücü Askerleri Yaralandı

İsrail'in Lübnan'daki UNIFIL hedeflerine düzenlediği saldırıda iki asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:16
İsrail'in Saldırısı Sonucu BM Barış Gücü Askerleri Yaralandı

İsrail Ordusundan UNIFIL'e Saldırı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını hedef alması sonucunda iki asker yaralandı.

Olayın Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından bildirildiğine göre, İsrail ordusu Ras Nakura'daki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle vurdu. Ayrıca, bir UNIFIL gözlem kulesi de Merkava tankı ile hedef alındı.

Yapılan saldırıda komuta merkezinde maddi hasar meydana gelirken, Sri Lanka taburuna bağlı iki askerin yaralandığı bildirildi. Daha önceki gün, UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, yine İsrail saldırıları sebebiyle iki barış gücü askerinin gözlem kulesinden düştüğü ve yaralandığı ifade edilmişti.

Bu olaylar, bölgedeki gerginliğin ve İsrail'in askeri eylemlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

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