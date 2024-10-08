İsrail'in Şam'daki Saldırısı: İran Büyükelçiliği Yakınları Tehdit Altında

İsrail'in Şam'daki Saldırısı
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği civarında bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Saldırının Detayları
IRNA'nın aktardığına göre, Siyonist rejim, Şeyh Saad Mahallesi'nde bir sivil yerleşim birimini hedef alarak uluslararası gerilimi artırma potansiyelini beraberinde getirdi.
Haberde, saldırının hedef aldığı binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin oldukça yakınında yer aldığı vurgulandı. Bu durum, bölgedeki diplomatik ilişkiler üzerinde olumsuz etkiler yaratma ihtimaliyle dikkat çekiyor.