İsrail'in Sana'ya Hava Saldırılarında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Ölü ve yaralı sayısı güncellendi

İsrail'in dün Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 10'a, yaralı sayısının ise 92'ye yükseldiği bildirildi.

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun aktardığına göre, Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı dünkü saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Düşman İsrail uçaklarının başkent Sana'ya düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'a, yaralı sayısı ise 92'ye yükseldi.' ifadeleri yer aldı.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, dün akşam yaptığı açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 67 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları dün Sana'ya hava saldırıları düzenledi. Ordudan yapılan açıklamada, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposu'nun vurulduğu bildirildi.

Yemen'e yönelik saldırıları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etti. Netanyahu daha sonra yaptığı açıklamada, Yemen'e hava saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.