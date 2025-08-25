DOLAR
41 0,34%
EURO
48 0,69%
ALTIN
4.442,4 -0,24%
BITCOIN
4.568.664,37 1,1%

İsrail'in Sana'ya Hava Saldırılarında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

İsrail'in Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 10, yaralı sayısı 92 olarak açıklandı; hedefler arasında Başkanlık Sarayı çevresindeki askeri yerleşke, iki elektrik santrali ve bir yakıt deposu bulunuyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:18
İsrail'in Sana'ya Hava Saldırılarında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

İsrail'in Sana'ya Hava Saldırılarında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Ölü ve yaralı sayısı güncellendi

İsrail'in dün Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 10'a, yaralı sayısının ise 92'ye yükseldiği bildirildi.

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun aktardığına göre, Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı dünkü saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Düşman İsrail uçaklarının başkent Sana'ya düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'a, yaralı sayısı ise 92'ye yükseldi.' ifadeleri yer aldı.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, dün akşam yaptığı açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 67 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları dün Sana'ya hava saldırıları düzenledi. Ordudan yapılan açıklamada, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposu'nun vurulduğu bildirildi.

Yemen'e yönelik saldırıları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etti. Netanyahu daha sonra yaptığı açıklamada, Yemen'e hava saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
2
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
3
Trafikte Yol Kesme Suçu: 1–3 Yıl Hapis Geliyor
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
6
Kırklareli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
7
Store: Norveç, Ukrayna'ya Güçlü Desteğini Sürdürecek

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan