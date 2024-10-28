İsrail'in Sur'a Hava Saldırıları: Son Durum ve Veriler

İsrail'in Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail, tahliye tehditleri sonrası Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail hava kuvvetleri Sur'un çeşitli noktalarını hedef aldı.

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Gerçekleşen saldırılar sonucunda çok sayıda bina zarar gördü ve gökyüzü duman ve tozla kaplandı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden geniş bir alanın yer aldığı bir harita yayınlayarak, Sur'da yaşayan halka, evlerini boşaltarak Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmeleri yönünde çağrıda bulundu. Haritada Dr. Ali El-Halil, Hiram, Muhammed el-Zayid ve Nebih Berri caddeleri yer alıyordu.

Çatışmalar ve Kayıplar

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalar, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sonucunda büyük kayıplara neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplamda 2 bin 672 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 12 bin 468 kişi ise yaralandı.

Yerinden Edilenler ve Göç

İsrail bombardımanı sonucunda Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerini değiştirdiği tahmin ediliyor. Güney bölgelerden başkent Beyrut ve kuzey bölgelere göç devam ediyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilmiş kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.