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İsrail'in Zeytin Toplayan Filistinlilere Saldırısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli askerler, zeytin toplayan Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonrası Filistinli çiftçilere göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:22
İsrail'in Zeytin Toplayan Filistinlilere Saldırısı

İsrail Askerlerinin Saldırısı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı Kefer el-Beled beldesinde, zeytin toplayan Filistinlilere karşı İsrailli askerler ateş açtı.

Aktivistlerden Açıklama

Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesinin aktivisti Eymen Garib, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin hasat mevsiminde Filistinli çiftçilere saldırıldığını vurguladı. Saldırı sonrasında olay yerine ulaşan İsrail askerleri, çiftçilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Garib, birçok çiftçinin gazdan etkilendiğini belirtti.

Zeytin Ağaçlarına Yönelik Tehditler

Filistin topraklarını gasbeden bir İsrail vatandaşının, 10 Ekim'de Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı anlar sosyal medyada yayımlanmıştı. Zeytin, bu bölgede yaşayan Filistinlilerin geçim kaynaklarının başında geliyor.

Uluslararası Hukuk ve Saldırılar

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşimler yasa dışı sayılıyor. İşgal altındaki bölgelerde 451 bin Israilli ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 230 bin kişi, Filistin topraklarını gasbediyor. İsrail'in Filistinli çiftçilere yönelik sık sık düzenlediği saldırılar, zeytin ağaçlarının kesilmesi veya zeytinlerin çalınması gibi çeşitli biçimlerde kendini gösteriyor.

Son Durum

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen saldırılarda 160'ı çocuk toplamda 755 Filistinli hayatını kaybetti.

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