İsrail, İran'a Karşı Büyük Bir Operasyon Hazırlığında

İsrail'in İran'a Yönelik Saldırı Hazırlıkları

Tel Aviv yönetiminin, 1 Ekim tarihinde gerçekleşen füze saldırısına yanıt olarak İran'a büyük bir askeri operasyon hazırlığı içerisinde olduğu ileri sürüldü.

KAN'ın İddiaları

İsrail’in devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ismini açıklamadığı bir yetkili, İsrail’in İran'a yönelik önemli bir saldırı planladığını belirtmiş. Bu hazırlıklar kapsamında, İran’dan gelebilecek olası saldırılara karşı savunma sistemlerinin güçlendirilmesinin de yer aldığı kaydedildi.

Güvenlik Kabinesi Toplantısı

Bu akşam toplanacak olan güvenlik kabinesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, olası bir saldırının ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceğine dair karar verme yetkisini alması bekleniyor.

İran'ın Saldırısı

Hatırlanacağı üzere, İran, 1 Ekim'de İsrail’e füze saldırısında bulunmuştu ve Tel Aviv yönetimi bu saldırıya karşılık verileceğini daha önceden bildirmişti.