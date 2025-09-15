İsrail, Netanyahu’nun Trump’ı Doha saldırısı öncesi bilgilendirdiği iddiasını reddetti

İsrail, Netanyahu-Trump iletişimi iddiasını reddetti

İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırıdan önce ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak bilgilendirdiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Beyaz Saray tarafından saldırı sonrası yapılan açıklamaların doğru olduğu öne sürüldü. Açıklamada, "İsrail'in Doha'da Hamas liderlerine yönelik eylemi tamamen bağımsız bir İsrail operasyonuydu. İsrail bunu başlattı, uyguladı ve tüm sorumluluğu üstleniyor." ifadelerine yer verildi.

Axios haberi ve iddiaların ayrıntıları

ABD merkezli Axios haber sitesi, isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin saldırıdan "son dakika" değil daha önce haberdar olduğu iddiasını aktardı. Habere göre, İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de gerçekleştiğini ve Trump'ın saldırıya "hayır" demediğini kaydetmişti.

ABD'nin ve Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Trump, saldırıdan haberdar olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını vermiş ve Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelemişti. Öte yandan bazı ABD'li yetkililer, füzeleri havada gördüklerini ve İsrail'den izahat istediklerini belirterek saldırıdan bu şekilde haberdar olduklarını ifade etti.

İddialara göre, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak geciktiği öne sürüldü.

Doha saldırısının bilançosu

İsrail ordusunun 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği hava saldırısında, Hamas lider kadrosunun kurtulduğu belirtilirken, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a yönelik yeni bir uyarıda bulunarak: "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.