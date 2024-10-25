İsrail Ordusu Abdurrahman Battah'ı Alıkoyduktan Sonra Serbest Bıraktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Baskınları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tanınan sosyal medya aktivisti Abdurrahman Battah'ı, halk arasında 'Abud' olarak bilinen şahsı alıkoydu. Bu olay, fazla geçmeden, Abud'un serbest bırakılmasıyla sonuçlandı.

Özellikle Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan baskında, Abdurrahman Battah, 18 yaşında ve sosyal medya platformu İnstagram'da 3,5 milyon takipçisi olan aktivist olarak dikkat çekiyor. Abud, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve suistimalleri dünyaya duyurmasıyla tanınmaktadır.

Hastaneye Yapılan Baskın ve Sonuçları

Hastanede, Abud'un alıkonulmasının ardından, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Gazze Şube Başkanı Rami Abduh, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi'nde Abdurrahman Battah'ı alıkoydu ve onu bilinmeyen bir yere götürdü. Hayatı hakkında ciddi endişeler var." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Filistin Gazetecileri Koruma Merkezi, Abdurrahman Battah ve gazeteci Usame ed-Dureyni'nin alıkonulmasını kınayarak, İsrail'in bu kişilerin hayatlarından sorumlu olduğunu belirtti. Aksa TV'nin haberine göre, İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği baskınla çok sayıda sosyal medya aktivistini gözaltına aldı.

Abdurrahman Battah, İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımında, serbest bırakıldığını duyurdu ve "Bizi kurtaran Allah'a şükürler olsun." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Saldırıları ve Gazze'deki Durum

İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği gece baskınlarında, hastanedeki oksijen tankını da hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda, hastane içinde çocukların hayatını kaybettiği bildirildi. Bir hastane yetkilisi, İsrail askerlerinin hastanedeki yaralılar da dahil olmak üzere herkesi avluda topladığını ve erkekler ile kadınları ayırarak arama yaptığını aktardı.

Hastanede, savaş nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin yanı sıra 160 hasta ve yaralı ile 200 sağlık çalışanı görev yapmaktaydı. Hastane yetkilisi, sağlık personeli ile iletişimin kesildiğini ve akıbetinin bilinmediğini vurguladı.

6 Ekim 2024'te, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde kara saldırılarına başladı. Bu saldırılar, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine neden olmaktadır. İsrail hükümetinin, bölgede yerleşim yerleri kurmak amacıyla bu adımları atıldığı yönünde endişeler bulunmaktadır. 7 Ekim 2023'ten beri düzenlenen saldırılarda, yaklaşık 42 bin 847 Filistinli yaşamını yitirmiş, 100 bin 544 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında, hala binlerce ölü olduğu bildirilmektedir ve halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıya büyük zarar verilmiştir.