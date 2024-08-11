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İsrail Ordusu Al Jazeera Muhabirini Tekrar Hedef Gösterdi

İsrail ordusunun Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif’i hedef alması, medya özgürlüğü tartışmalarını alevlendiriyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 19:08
İsrail Ordusu Al Jazeera Muhabirini Tekrar Hedef Gösterdi

İsrail Ordusu, Al Jazeera'nin Gazze Temsilcisine Saldırıyor

İsrail ordusu, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Gazze Şeridi'ndeki muhabiri Enes eş-Şerif'i açıkça hedef gösterdi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas ve İslami Cihad militianlarının Gazze'deki okullarda saklandığını öne sürerek, Şerif'i bu durumu örtbas etmekle suçladı.

Şerif'in Yayınları Tahrif Ediliyor

Adraee, Şerif’in X üzerindeki paylaşımlarını referans göstererek, onun "tiyatro çeviren biri" olduğunu iddia etti. Ordunun düzenlediği bir hava saldırısının ardından, Şerif’in bu durumu aktardığını dile getirerek, medya temsilcilerinin Gazze olaylarına yönelik eleştirilerini küçümseme yoluna gitti.

Al Jazeera'dan Tepki Geldi

Al Jazeera, Adraee’nin açıklamalarını kınayarak, bunun sadece Şerif’e yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda Gazze'deki durumu cesurca aktaran gazetecileri susturma girişimi olduğunu belirtti.

Geçmişte Yaşanan Kayıplar

Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi, 31 Temmuz'da Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Bu saldırı, İran’da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye’nin yıkılan evinin görüntülerini almak üzere bölgeye giden gazetecilerin hedef alınması sonucu gerçekleşmişti.

İsrail, daha önce serbest bırakılan ve saldırıda hayatını kaybeden el-Gul'un, Hamas’ın askeri kanadına mensup olduğunu iddia etmişti.

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