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İsrail Ordusu, Batı Şeria'da 45 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da kadın ve çocukların da yer aldığı 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:41
İsrail Ordusu, Batı Şeria'da 45 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan resmi açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Tulkerim, Tubas ve Ramallah şehirlerinin yanı sıra Kudüs’te de baskınlar düzenlediği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında biri çocuk, iki kadın ve eski mahkumların bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin bu operasyonlarının, "toplu cezalandırma ve her türlü direnişi baltalamak amacıyla yapıldığı" kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla birlikte, Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltıların da arttığı belirtiliyor. Bu dönemde, gözaltına alınan Filistinli sayısının 14 bin 300'e ulaştığı ve Gazze'de de binlerce Filistinlinin alıkonulduğunun tahmin edildiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk toplam 837 Filistinli hayatını kaybetti.

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