İsrail ordusu Batı Şeria'da gazeteci ve doktoru darbetti

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kenti güneyindeki Arabe beldesinde düzenlediği operasyonda bir gazeteci ile bir doktorun şiddete maruz kaldığı bildirildi.

Olayın ayrıntıları

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri beldeye baskın düzenledi. Operasyon sırasında gazeteci Ahmed Zeki el-Aridi ile evine baskın düzenlenen doktor Nidal el-Arida şiddetli bir şekilde darp edildi.

Filistin Kızılayı ekipleri, darbedilen el-Aridi ile el-Arida'yı olay yerinden alarak hastaneye nakletti.

Doktor Nidal el-Arida, askerlerin evine baskın düzenlediğini, evin girişini havaya uçurduğunu ve kendisini ikinci kattan şiddetli bir şekilde aşağı indirerek göğsüne ve kafasına vurduklarını aktardı.

Bağlam

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.