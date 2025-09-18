İsrail Ordusu: Gazze'de 4 Asker Daha Öldü — Sayı 908'e Yükseldi

İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda Paraşütçü Tugayı'ndan 4 askerinin öldüğünü açıkladı; doğrulanan asker sayısı 908'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:32
İsrail Ordusu: Gazze'de 4 Asker Daha Öldü — Sayı 908'e Yükseldi

İsrail ordusu Gazze'de 4 asker daha kaybetti

Paraşütçü Tugayı'nın Dekel Taburu'ndan ölümler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, Paraşütçü Tugayı'nın Dekel Taburundan bölük komutanı Binbaşı Omri Chai Ben Moshe (26)'nin Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Aynı çatışmalarda Dekel Taburundan Teğmen Ron Arieli (20), Teğmen Eitan Avner Ben Itzhak (22) ve Teğmen Eran Shelem (23)'in de öldüğü kaydedildi.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 908'e yükselirken, İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 464 oldu.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı
2
Kahire'de Müzeden Çalınan 3 Bin Yıllık Altın Bilezik Eritildi
3
Fuat Oktay: TEKNOFEST ile Savunma İhracatında İlk 10 Hedefi
4
Rusya'dan Kiev'e 1000 Ukraynalı Askerin Cenazesi İade Edildi
5
Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
6
Fransa'da kemer sıkma karşıtı gösterilerde 181 gözaltı
7
Starmer ve Trump'tan Chequers'ta Kritik Mesaj: "Gazze'deki durum tolere edilemez"

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)