İsrail Ordusu: Gazze'de 4 Asker Daha Öldü — Sayı 908'e Yükseldi

İsrail ordusu Gazze'de 4 asker daha kaybetti

Paraşütçü Tugayı'nın Dekel Taburu'ndan ölümler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, Paraşütçü Tugayı'nın Dekel Taburundan bölük komutanı Binbaşı Omri Chai Ben Moshe (26)'nin Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Aynı çatışmalarda Dekel Taburundan Teğmen Ron Arieli (20), Teğmen Eitan Avner Ben Itzhak (22) ve Teğmen Eran Shelem (23)'in de öldüğü kaydedildi.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 908'e yükselirken, İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 464 oldu.