İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Asker Kaybı Yaşadı

İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalar sonucunda bir askerini kaybettiğini ve bir askerinin de ciddi şekilde yaralandığını bildirdi.

Açıklamanın Detayları

Ordunun resmi açıklamasında, Bislah Tugayı 17. Taburu'nda görevli çavuş Noam Israel Abdu'nun, bu pazartesi günü Gazze'nin kuzeyinde gerçekleşen çatışmalarda hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Ayrıca, başka bir askerin de çatışmalar sırasında ağır yaralandığına dair bilgi verildi.

Lübnan'daki Çatışmalar

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir askerin ağır yaralandığını duyurdu. Ancak, bu olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

7 Ekim'den itibaren, Gazze'ye yönelik başlatılan saldırılarda İsrail ordusunun kayıpları artmış durumda; bu tarihten bu yana hayatını kaybeden asker sayısı, 349'u karadan yapılan saldırılar sırasında olmak üzere toplam 730'a yükseldi.