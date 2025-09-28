İsrail Ordusu Gazze'de 'Mekke' Çok Katlı Binasını Vurdu

İsrail ordusu, işgal planını fiili olarak devreye soktuğu Gazze kentinde bulunan Mekke isimli çok katlı binayı vurdu. Saldırı, savaş uçaklarının Rimal Mahallesi'nde bir binanın hedef alınacağı yönündeki duyurusunun ardından gerçekleşti.

Saldırı, tahliye uyarısı ve hedef alınan yerleşim

İsrail savaş uçakları, Gazze'de özellikle çok sayıda ailenin yaşadığı yüksek binaları yıkarak Filistinlileri güneye sürmeye devam ediyor. Güney Rimal Mahallesi'nde, yerinden edilmiş çok sayıda ailenin barındığı ve etrafında yüzlerce çadırın bulunduğu Mekke binası hedef alındı. Saldırının olduğu bölgeden dumanların yükseldiği bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesinde bir binanın vurulacağını duyurmuş, daha önce de "Rimal ve Sabra mahalleleri, liman bölgesi ve Beyrut Caddesinde kırmızıyla işaretli bir bina ve bu binaya yakın çadırlardaki" Filistinliler için tahliye emri yayınladığını belirtmişti. Adraee, binanın içinde ve çevresinde Hamas unsurlarının olduğu iddiasıyla kısa süre içinde saldırı düzenleneceğini ve Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi'ye gitmelerini istediğini kaydetti.

Gazze'de güvenli yer kalmadığına dair veriler

Gazze'den kaçan sivillerin güney ve orta kesime sürüldüğü, ancak bu alanların da saldırıların hedefi olmaktan kurtulamadığı belirtiliyor. Gazze hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 11 Ağustos'tan bu yana Gazze'nin orta kesimi ve güneyindeki kentlere 133 saldırı düzenlediği ve 1903 Filistinliyi öldürdüğü ifade edildi; bu durumun Gazze'de güvenli bir yer olmadığını gösterdiği vurgulandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana 8 Ağustos'ta onay vermiş; ordu da 11 Ağustos'ta şehri işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.