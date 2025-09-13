İsrail Ordusu Gazze'deki 'Nur' Kulesine Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze'nin Tel el-Heva semtindeki 'Nur' isimli çok katlı binaya saldırdı; ordu binanın Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti, görüntüler yıkımı gösteriyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:49
İsrail Ordusu Gazze'deki 'Nur' Kulesine Saldırı Düzenledi

İsrail Ordusu Gazze'deki 'Nur' Kulesine Saldırı Düzenledi

Tel el-Heva'da çok katlı bina vuruldu

İsrail ordusu, Gazze kentinin Tel el-Heva semtinde yer alan 'Nur' isimli çok katlı binaya saldırı gerçekleştirdi.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu binanın Hamas tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

Görüntüler ve kullanılan mühimmat iddiası

Açıklamada, binaya düzenlenen saldırı sırasında hassas mühimmat kullanıldığı iddia edilse de sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın yerle bir olduğu görülüyor.

Ön uyarı ve tehdit

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gazze kentindeki Nur kulesinin kırmızı işaretli olduğu bir görüntü paylaştı.

Adraee, Gazze kentindeki 727, 786, 726 ve 784 numaralı bloklarla, kırmızı işaretlenmiş bina ve Safad Caddesi'ndeki çadırlarda yaşayanlara bulundukları yeri terk etme uyarısı yaparak, İsrail ordusunun bu bölgelere kısa süre içinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Çatışmaların bilançosu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 64 bin 803 kişi hayatını kaybetti, 164 bin 264 kişi yaralandı.

