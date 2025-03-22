İsrail Ordusu, Gazze, Lübnan ve Suriye'de 200 Hedefe Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, son 48 saatte Gazze, Lübnan ve Suriye'de 200'den fazla saldırı gerçekleştirerek gerilimi artırdı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 22:09
İsrail Ordusu, Gazze, Lübnan ve Suriye'de 200 Hedefe Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, son 48 saat içinde Gazze, Suriye ve Lübnan'da en az 200 hedefe saldırı düzenledi. İsrail devlet televizyonu Kan, ordunun gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgileri yayımladı.

Haberde, ordunun hangi bölgelere yönelik ne kadar saldırı yaptığına dair detay verilmezken, Ateşkesi bozan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne karşı başlattığı saldırılar devam ediyor. 18 Mart'ta başlayan şiddetli saldırılarda, çoğu çocuklardan oluşan birçok kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nden edinilen bilgilere göre, son 24 saat içinde 128’i yeni saldırılarda ölen, 2’si enkaz altından çıkarılan 130 Filistinlinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı.

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Yoğun Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kendi topraklarına yönelik roket saldırısı iddiasıyla sabah saatlerinde yoğun hava saldırıları düzenledi. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait çok sayıda roket rampası ve bir komuta merkezinin hedef alındığı ifade edildi. Ayrıca, Lübnan’la aralarındaki ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, Lübnan devletini anlaşmaya uymaya çağırdı.

Bilirkişilerin aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun Lübnan'a yönelik ikinci dalga saldırısı talimatını verdiği belirtildi. Akşam yapılan saldırılarda, Hizbullah'a ait komuta merkezleri, altyapı tesisleri, roketatarlar ve bir silah deposunun hedef alındığı iddia edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar neticesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Suriye'deki Hedefler

Öte yandan, İsrail ordusu cuma günü Suriye'de, eski Suriye rejimine ait stratejik askeri noktaları vurduğunu duyurdu. Saldırılar, bölgedeki gerginliği arttırmaya devam ediyor.

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