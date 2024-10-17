İsrail Ordusu, Hamas Lideri Sinvar'ın Ölüm İhtimalini Araştırıyor

İsrail Ordusu, Gazze'deki Saldırılarda Sinvar'ın Durumunu Araştırıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği operasyonun ardından, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın hayatta olup olmadığını değerlendirmeye aldı. Ordunun resmi yazılı açıklamasında, yapılan saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sinvar'ın Kimliği Henüz Belirlenemedi

Açıklamaya göre, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), saldırıda ölen 3 Filistinliden birinin Sinvar olup olmadığını incelemekte. Ancak, bu kişilerin kimliklerinin doğrulaması henüz yapılmadı. Bina İçerisinde İsrailli Esir Bulunmadığı Açıklandı

Söz konusu saldırının gerçekleştirildiği binada, herhangi bir İsrailli esirin bulunduğuna dair bir bilgiye rastlanmadığı ifade edildi. Bu konuyla ilgili olarak Hamas'tan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.