İsrail Ordusu Han Yunus'ta Boşaltma Çağrısı Yapıyor

İsrail Ordusu'ndan Han Yunus'a Boşaltma Çağrısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde pek çok beldenin tahliyesi için yeni bir çağrıda bulundu. Avichay Adraee, ordu sözcüsü, daha önce 10 mahalleyi kapsayan boşaltma talebine ek olarak, bu kez Selka, Karara, Beni Suheyla, Abasan, Huzaa ve Şeyh Nasır gibi mahalleleri de içeren geniş bir alanın boşaltılmasını istedi.

İnsani Koşullar ve Tahliye Çağrıları

Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, belirtilen bölgelerden insanları "insani bölgelere" gitmeleri yönünde uyardı. Bu alanlardan özellikle Hamas ve diğer grupların İsrail'e füze fırlattığını ileri sürdü.

Bölgedeki yerel ve uluslararası kuruluşlar, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde güvenli bir yerin kalmadığını belirtiyor. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar nedeniyle, Filistinliler çeşitli şekillerde evsiz kaldılar. Ancak, bazıları yakınlarının yanlarına sığınırken, diğerleri zor şartlar altında sokaklarda, parklarda veya okullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

Gazze'deki hükümet medya ofisi, bu süreçten bu yana zorla yerlerinden edilenlerin sayısının 2 milyon kişiye yükseldiğini bildirdi. Altyapı, kanalizasyon, elektrik hatları ve internet gibi temel hizmetlerden yoksun kalan bu bölgedeki Filistinliler, salgın hastalık tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor.