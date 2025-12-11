Osmangazi Köprüsü Tüneli'nde LED Dönemi: 22 Projektör Yenilendi

Osmangazi Köprüsü Tüneli'nde LED yenilemesi tamamlandı
Kocaeli'de enerji tasarrufu sağlanması amacıyla Osmangazi Köprüsü Tüneli'ndeki aydınlatma sistemleri LED armatürlerle değiştirildi.
Çalışmanın ayrıntıları
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekiplerince tünelde çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında tüneldeki 22 adet 400 vatlık konvansiyonel projektör sökülerek, yerlerine 200 vatlık LED projektörler takıldı.
Hedefler ve yaygınlaştırma
Yenileme çalışmasıyla enerji tasarrufu sağlanması, aydınlatma kalitesinin artırılması ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Kent genelindeki ana arter ve tünellerde benzer çalışmaların süreceği bildirildi.
