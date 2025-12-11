DOLAR
Osmangazi Köprüsü Tüneli'nde LED Dönemi: 22 Projektör Yenilendi

Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü Tüneli'ndeki 22 adet 400 vatlık projektör, 200 vatlık LED projektörlerle değiştirildi; enerji tasarrufu ve bakım maliyetleri hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:31
Osmangazi Köprüsü Tüneli'nde LED yenilemesi tamamlandı

Kocaeli'de enerji tasarrufu sağlanması amacıyla Osmangazi Köprüsü Tüneli'ndeki aydınlatma sistemleri LED armatürlerle değiştirildi.

Çalışmanın ayrıntıları

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekiplerince tünelde çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında tüneldeki 22 adet 400 vatlık konvansiyonel projektör sökülerek, yerlerine 200 vatlık LED projektörler takıldı.

Hedefler ve yaygınlaştırma

Yenileme çalışmasıyla enerji tasarrufu sağlanması, aydınlatma kalitesinin artırılması ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Kent genelindeki ana arter ve tünellerde benzer çalışmaların süreceği bildirildi.

