İsrail Ordusu'ndan Hizbullah'a Beyrut'ta Saldırı

İsrail Ordusu'ndan Şiddetli Saldırı

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ve Hizbullah'ın önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen Dahiye bölgesine yönelik yoğun bombardımanlar gerçekleştirmeye başladı. Hizbullah'ın Kalbi Dahiye

Beyrut'un Dahiye bölgesi, Hizbullah'ın siyasi ve askeri gücünün sembolü durumunda. Bu nedenle İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar, bölgedeki gerilimi artırmakta ve uluslararası toplumu endişelendirmektedir.

Gelişmeler ve Tepkiler

Bu saldırıların Lübnan ve İsrail arasındaki ilişkiler üzerinde yaratacağı etkiler merakla bekleniyor. Uzmanlar, çatışmaların yayılabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.