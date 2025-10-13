İsrail Ordusu Ofer Cezaevi Önünde Kalabalığa Saldırdı: Bir Genç Bacağından Vuruldu

AA muhabirinin aktardığı olay yerinden görüntüler

İsrail ordusu, serbest bırakılacak Filistinlileri cezaevi yakınlarında bekleyen kalabalığa müdahale etti. Müdahale sırasında Filistinli bir genç bacağından gerçek mermiyle vuruldu.

Olay yerindeki AA muhabirinin aktardığına göre, kalabalığın üzerine insansız hava araçlarından göz yaşartıcı gaz ve uyarıların yazılı olduğu kağıtlar atıldı. Kağıtlarda yer alan tehdit şu şekildeydi: "Hepinizi izliyoruz, sakın sevinç gösterisinde bulunmayın".

İsrail askerleri ayrıca kalabalığın üzerine ses bombaları attı.

Ofer Cezaevi’nin Ramallah şehrine açılan kapısında çok sayıda askeri araç ve buldozer konuşlandırıldığı gözlemlendi.

Batı Şeria’daki Ramallah kentinin batısında yer alan Ofer Askeri Hapishanesi çevresinde, takas anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinli tutuklular öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.