İsrail Ordusu, Şucaiyye Mahallesi'nden Yüzlerce Filistinliyi Yerinden Etti

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yüzlerce Filistinliyi yerinden etti. Göçe zorlanan bu aileler, terketmek zorunda kalarak yürüyerek Gazze kentinin orta ve güney bölgelerine yöneldiler.

Hava sıcaklıklarının düşmesi, Filistinli ailelerin yaşadığı sıkıntıları artırırken, karanlıkta yola düşen bu insanlar yalnızca küçük valizler ve battaniyelerle evlerini terk edebildi.

Yüzlerce Filistinli, yakıt kıtlığı ve İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde gerçekleştirdiği saldırılarda binden fazla sivil aracı imha etmesi dolayısıyla ulaşım araçlarını kullanamayarak yaya olarak göç etmek durumunda kaldı.

İsrail ordusu, öncelikle Şucaiyye Mahallesi'ndeki Filistinlilere buranın “tehlikeli bir savaş bölgesi” olduğunu belirterek, saldırı tehdidinde bulundu. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabında yaptığı paylaşımında, Filistinlilerin “hemen güneye doğru ilerlemesi”ni istemişti.

7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılar sonucunda, son 48 saatte Şucaiyye Mahallesi'nde 120 kişi yaşamını yitirdi. Böylece, Gazze'deki can kaybının toplamda 44 bin 176'ya yükseldiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.