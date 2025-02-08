İsrail Ordusu, Suriye'nin Deyr Ali Beldesine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusundan Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde bulunan Deyr Ali beldesindeki bir hedefe hava saldırısı düzenledi. Ordunun yaptığı açıklamada, saldırının Hamas'a ait bir silah deposunu hedef aldığı iddia edildi.

Hedef Alınan Silah Deposu

Açıklamada, söz konusu silahların İsrail'e karşı kullanılacağı tespit edilen belgelerle desteklenmiş olarak ifade edildi. Ayrıca, Hamas'ın başını çektiği Filistinli grupların Suriye topraklarında da faaliyet gösterdiği belirtildi.

İsrail’in Suriye’ye Saldırıları ve İşgali

Suriye'de 27 Kasım 2024 tarihinde artan çatışmalar sonrasında, 8 Aralık 2024 tarihinde 61 yıllık Baas rejiminin çöküşü ile birlikte İsrail ordusunun ülkeye düzenlediği saldırılar arttı. Rejim ordusuna ait askeri altyapı ve imkanları hedef alan İsrail, Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'ndeki işgali genişletti.

Golan Tepeleri çevresindeki tampon bölgeye girerek işgali daha da ilerleten İsrail ordusu, başkent Şam'ın 20 kilometre kadar yakınına kadar girdi. Unutulmamalıdır ki, İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmakta.

İsrail ile Suriye arasında 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanın sınırları belirlenmişti.