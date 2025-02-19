İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Çocuklar da Dahil 30 Gözaltı

RAMALLAH - İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarla dikkat çekti. Son yapılan operasyonlar sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 30 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, Batı Şeria'nın birçok kentine düzenlenen baskınlar hakkında bilgi verildi. Açıklamaya göre, her geçen gün artan şiddetle birlikte, 21 Ocak’ta başlayan operasyonlar sonucunda Cenin'de 175 kişi, Tulkerim kenti ve mülteci kampında ise en az 150 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, 7 Ekim 2023’te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan sonra, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşandığı belirtildi. Bu süreçte, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırıları sonucunda 167'si çocuk olmak üzere toplam 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.