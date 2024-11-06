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İsrail Ordusundan Beyrut'un Güneyine Yeniden Saldırı Tehdidi

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a yönelik potansiyel saldırı düzenleyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 16:45
İsrail Ordusundan Beyrut'un Güneyine Yeniden Saldırı Tehdidi

İsrail Ordusu, Beyrut'un Güneyine Saldırı Tehdidinde Bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın merkezi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki altı noktaya yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

Tehditlerin Detayları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hureyk Mahallesi ve El-Leyleki bölgesinde üç, Burc el-Baracine'de ise üç noktanın hedef alındığını belirtti. Adraee, haritalarda işaretlenen bölgedeki binalarda yaşayanlara yapılacak potansiyel saldırılar hakkında uyarılarında bulundu.

Sözcü, bu bölgelerde Hizbullah'a ait tesislerin bulunduğunu iddia ederek, "Kendinizin ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve çevresini derhal boşaltmalı ve en az 500 metre uzağa gitmelisiniz." şeklinde bir çağrıda bulundu.

Geçmişteki Saldırılar

Dahiye bölgesi, en son 2 Kasım'da İsrail hava saldırılarına maruz kalmıştı. O saldırılarda bir kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralanmıştı. 1 Kasım'da ise Dahiye'nin çeşitli bölgelerine, Gubeyri, Kefaat ve Seyyid Hadi Otoyolu gibi noktalara çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirilmişti.

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