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İsrail Ordusunun Baalbek'e Saldırıları 52 Can Aldı

Baalbek'te İsrail'in düzenlediği saldırılarda 52 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 01:18
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 01:18
İsrail Ordusunun Baalbek'e Saldırıları 52 Can Aldı

İsrail Ordusunun Baalbek'e Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda bulunan Baalbek kentine son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 52 kişi yaşamını yitirdi. Bu bilgi, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.

Baalbek'te Yaşanan Trajedi

Baalbek'teki saldırılarda ayrıca 72 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun el-Alak beldesinde bir evi hedef alması sonucunda 4 kişilik bir aile hayatını kaybetti. Baalbek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir şehir.

Ölü Sayısında Artış

İsrail’in Lübnan’da devam eden saldırılarında, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplamda 2,897 kişi öldü. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın da bulunuyor. Bakanlık verilerine göre, 13,150 kişi ise yaralanmış durumda.

Çatışmaların Seyri

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalarına devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana, Lübnan'ın güneyindeki kentlerin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlenmiş durumda. Hizbullah, İsrail tarafına roket ve füzelerle karşılık veriyor; ancak bu karşı saldırılarda büyük bir hasar bildirilmiyor.

Yerinden Olma ve Göç

İsrail bombardımanı sonucunda Lübnan’da yüz binlerce insanın yerinden olduğu tahmin ediliyor. Göç dalgası, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru sürerken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen 518 binin üzerinde kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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