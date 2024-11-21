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İsrail Ordusunun Gazze Saldırıları: 88 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 88 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:36
İsrail Ordusunun Gazze Saldırıları: 88 Filistinli Hayatını Kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA, son dakika verileriyle dikkat çekti. Yayınlanan haberde, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberin detayları, olayların büyüklüğünü ve bölgedeki insani durumu gözler önüne seriyor. Saldırılar, Gazze'deki gerginliğin ve yerleşimlerin hedef alınmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bölgede yaşanan bu trajedi, uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırırken, sivil kayıpların artması üzerine endişeler bir kat daha çoğalmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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