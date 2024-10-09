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İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'nin Kuzeyini İşgali İçin Belirlediği Hedefler

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik işgal operasyonunun dört ana hedefi belirlenmiştir.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:49
İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'nin Kuzeyini İşgali İçin Belirlediği Hedefler

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi Kuzeyindeki Hedefleri

İsrail'in WALA haber kaynağına göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilecek operasyonun dört temel hedefi bulunuyor. Bu hedeflerin arasında, Hamas grubu üyelerinin abluka altına alınması, bölgedeki altyapının yok edilmesi, füze saldırılarının durdurulması ve güvenlik sınırındaki tel örgülere ulaşımın engellenmesi yer alıyor.

Planlanan Operasyona İlişkin Bilgiler

Ordunun Güney Komutanlığı'nın Tuğgeneral Itzik Cohen başkanlığında yürütülen plan doğrultusunda, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde kapsamlı bir kara operasyonu planlanıyor. Operasyonun spesifik hedefleri arasında, bölgede kalan sivil halkın, kentin güneyindeki barınma merkezlerine yönlendirilmesi ve direnişçilerin etkisiz hale getirilmesi bulunuyor.

Planın Sonuçları ve Etkileri

Bu operasyonun başarıyla tamamlanması halinde, İsrail ordusunun Hamas üyesi olduğu iddia edilen bireylere yönelik saldırılarını gerçekleştirmesi daha da kolaylaşacak. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki geniş bölge üzerinde kontrol sağlanabileceği aktarılıyor.

Halkın Güvenliği İçin Yapılan Uyarılar

İsrail ordusu, pazartesi günü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yaşayanlara, derhal bölgeyi terk etmeleri yönünde duyurular yapıldığını bildirmiştir. Ayrıca, adını açıklamayan bir askeri kaynağın ifadesine göre, işgalin amacı, füzelerin atışlarını durdurmak ve güvenlik sınırlarını korumak.

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