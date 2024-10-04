DOLAR
34,25 -0,34%
EURO
37,81 0,3%
ALTIN
2.930,25 -0,58%
BITCOIN
2.103.292,77 -1,11%

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları sonucunda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok ev hasar gördü.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 09:10
İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında 3 Filistinli Öldü

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerine düzenlediği hava saldırılarıyla en az 3 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Hedef Alınan Bölgeler ve Sonuçları

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah'ta ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin barınmakta olduğu evleri veyürük bir bölgeyi bombardımana tuttu. Deyr el-Belah'taki bir evin bombalanması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırı

Ayrıca, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na yapılan saldırılarda evlerde yangınlar çıktı. Bu saldırılar sonucunda çeşitli hasarlar meydana geldi.

Han Yunus'ta yaralanmalar

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Han Yunus kentinde, "Ebu Cezer" ailesine ait evde de ölümler ve yaralanmalar yaşandı. Olayların ardından, bölgede büyük bir kaos yaşandı.

İLGİLİ HABERLER

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planı Tanıtımı
2
BM, Gazze'deki Durumu Dehşet Verici Olarak Nitelendiriyor
3
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Nükleer Tehdit
4
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Karasal Saldırılara Devam Ediyor
5
Gazze'deki Doktorlardan ABD Hükümetine Sert Mektup
6
Edirne'de Saraçlar Caddesi İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak