İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında 3 Filistinli Öldü

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerine düzenlediği hava saldırılarıyla en az 3 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Hedef Alınan Bölgeler ve Sonuçları

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah'ta ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin barınmakta olduğu evleri veyürük bir bölgeyi bombardımana tuttu. Deyr el-Belah'taki bir evin bombalanması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırı

Ayrıca, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na yapılan saldırılarda evlerde yangınlar çıktı. Bu saldırılar sonucunda çeşitli hasarlar meydana geldi.

Han Yunus'ta yaralanmalar

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Han Yunus kentinde, "Ebu Cezer" ailesine ait evde de ölümler ve yaralanmalar yaşandı. Olayların ardından, bölgede büyük bir kaos yaşandı.