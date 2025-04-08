İsrail Ordusunun Lübnan'a Ateşi: 2 Yaralı

İsrail Ordusunun Ateşi Sonucu 2 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde açtığı ateş sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel beldesi sakinlerine ateş açtığı vurgulandı.

Yaralıların Durumu

Habere göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olmadığı bilgisini verdiler.

Patlama Olayı

Öte yandan, Nebatiye'ye bağlı Kefr Tebnin beldesinde bir atık toplama merkezinde meydana gelen patlama da dikkat çekti. Merkeze atılan roketin çatışma sonucunda çıkan yangın nedeniyle infilak ettiği ve parçalarının bir eve isabet ettiği belirtildi.

Ateşkes Anlaşmasına Rağmen İhlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusunun sık sık bu anlaşmayı ihlal ettiği kaydedildi. Olaylar, bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor.