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İsrail Saldırıları, Lübnan Sağlık Sektörünü Derinden Sarsıyor

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları, 38 hastaneyi hedef alarak sağlık sektörüne sarsıcı etkiler yarattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:26
İsrail Saldırıları, Lübnan Sağlık Sektörünü Derinden Sarsıyor

İsrail Saldırıları, Lübnan Sağlık Sektörünü Derinden Sarsıyor

8 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Lübnan'da gerçekleştirilen İsrail saldırıları, sağlık sektörüne ciddi zararlar vererek uluslararası hukukun ihlal edilmesine neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı rapora göre, bu süreçte 68 saldırı ile 38 ayrı hastane doğrudan hedef alındı.

Raporda, saldırılar sonucunda 8 hastanenin hizmet dışı kaldığı ve bunlardan 2’sinin hâlâ kapalı olduğu bilgisi yer alıyor. Özellikle Beyrut ve güney kesimlerindeki yoğun bombardımanlarda, 16 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi de yaralandı.

İsrail güçleri bu dönemde sağlık hizmetlerine yönelik 63 sağlık ocağını saldırıya uğratırken, 50’sinin kısmen ve 10’unun tamamen yıkıldığı kaydedildi. Ayrıca, 25 ambulans aracı da bu saldırılardan zarar gördü.

Acil Durum Çalışanları Hedef Alındı

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise, acil yardım hizmetlerine yönelik düzenlenen 237 saldırı oldu. Bu saldırılarda 201 acil yardım çalışanı hayatını kaybetti. Aynı zamanda, 253 kişi yaralanırken, 67 merkez hedef alındı. Bu süreçte 177 ambulans ve 59 itfaiye aracı saldırılara maruz kaldı.

İsrail ile Hizbullah arasında, Lübnan-İsrail sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar, zamanla şiddetlenerek karadan işgale dönüştü. 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusunun güneydeki işgali ve ateşkes ihlalleri sürmektedir.

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