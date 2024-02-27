Bist 100
9.281,43 0%
DOLAR
31,15 0,14%
EURO
33,86 0,16%
ALTIN
2.030,43 0,42%

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 878'e çıktı

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’ni kuşatıp insanları açlık ve susuzlukla terk etti. Bu bölgeye yaptıkları saldırılarda ölenlerin sayısı bir günde 96 arttı ve 29 bin 878’e ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 12:18
İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 878'e çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’ye 144 gündür devam eden İsrail saldırılarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Gazze Şeridi’nde İsrail askerlerinin 11 ayrı saldırısı son 24 saat içinde 96 kişinin hayatını kaybetmesine, 172 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Filistinlilerin sayısı 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu 29 bin 878’e, yaralıların sayısı da 70 bin 215’e çıktığı bildirildi.

Sağlık ve sivil savunma çalışanları, İsrail’in engellemeleri yüzünden enkazların ve yolların arasında kalan ölü bedenlere erişemiyor. Açıklamada bu durumun altı çizildi.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı Yüksek Maaş ile Lise Mezunu Memur Alımı Yapıyor

Ticaret Bakanlığı Yüksek Maaş ile Lise Mezunu Memur Alımı Yapıyor

Dahiler tek bakışta görüyor! Resimdeki 3 farkı 11 saniyede bulanların zekası oldukça yüksek!

Dahiler tek bakışta görüyor! Resimdeki 3 farkı 11 saniyede bulanların zekası oldukça yüksek!

Herkes Ayçiçek yağını indirimli almak için sıraya girdi! En düşük fiyattan satışa çıkartıldı

Herkes Ayçiçek yağını indirimli almak için sıraya girdi! En düşük fiyattan satışa çıkartıldı

Arabası olan herkesi kapsıyor! Bugün açıklandı: Artık o ücreti ödemeyeceksiniz

Arabası olan herkesi kapsıyor! Bugün açıklandı: Artık o ücreti ödemeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10 ilde Sibergöz-22 operasyonu: Telegram'da çocukların müstehcen görüntülerini satanlar yakalandı
2
Diyanet Başkanlığı Avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu
3
FETÖ'den aranan eski üsteğmen yakalandı: 6 yıl sonra sahte kimlikle yakayı ele verdi
4
Adıyaman'da park halindeki araç çöken istinat duvarının altında kaldı
5
Okulda düşerek bilincini kaybeden Mira'nın ilk ifadesi ortaya çıktı: Öğretmen iyileşirsin deyip derse devam etti
6
Somali'de terör örgütüne operasyon: 10 Eş-Şebab terör örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
7
Ardahan, Türkiye'nin en soğuk yeri olmaya devam ediyor : Ardahan Göle'de termometre eksi 32 dereceyi gördü

PlayStation severleri kahreden zam gelişmesi! Fiyatı 2.350 TL'ye çıkıyor

WhatsApp'ta kullananı eğlendirecek yeni özellik! Şimdi herkes onunla uğraşacak

Bayram öncesi emeklinin talihi gülecek! Tek seferlik 17.500 TL-37.500 TL ödenecek

Ticaret Bakanlığı Yüksek Maaş ile Lise Mezunu Memur Alımı Yapıyor

Arabası olan herkesi kapsıyor! Bugün açıklandı: Artık o ücreti ödemeyeceksiniz

Dahiler tek bakışta görüyor! Resimdeki 3 farkı 11 saniyede bulanların zekası oldukça yüksek!

Tarihi kampanyada yarın son gün! Tam homojenize 3 kg yoğurt bedavadan gidiyor! Acele eden stoklar bitmeden yetişiyor

Herkes Ayçiçek yağını indirimli almak için sıraya girdi! En düşük fiyattan satışa çıkartıldı

Galatasaray Üniversitesi’nde Sözleşmeli Personel Fırsatı! 60 KPSS ile Temizlik, Büro ve Güvenlik Personeli Olmak İçin Başvurabilirsiniz!

4A, 4B, 4C'Lİ DİKKAT: Ek ödeme almak isteyen emekli için 29 Şubat'ta son bulacak

Evine su faturası gelenler dikkat! Devlet kesenin ağzını açtı: O kişiler ödemeyecek!

TOGG, 2024’te de zirvede olacak! 100 bin elektrikli otomobil siparişi için görüşmelere başladı!