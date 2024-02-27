İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 29 bin 878'e çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’ye 144 gündür devam eden İsrail saldırılarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Gazze Şeridi’nde İsrail askerlerinin 11 ayrı saldırısı son 24 saat içinde 96 kişinin hayatını kaybetmesine, 172 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Filistinlilerin sayısı 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu 29 bin 878’e, yaralıların sayısı da 70 bin 215’e çıktığı bildirildi.

Sağlık ve sivil savunma çalışanları, İsrail’in engellemeleri yüzünden enkazların ve yolların arasında kalan ölü bedenlere erişemiyor. Açıklamada bu durumun altı çizildi.