İsrail Salfit'te 3 Filistin Evini Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit kentinde, görgü tanıklarının aktardığına göre, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin yıkım araçlarıyla Salfit'in batısındaki Burukın beldesi'ne baskın düzenlediğini ve beldede bulunan üç evin söz konusu iddia gerekçesiyle tahrip edildiğini bildirdi.

Ruhsat uygulamaları ve bölgesel sınırlamalar

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor. İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellediği; bu bölgede Filistinliler için ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrıldı. Buna göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken; yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı belirtiliyor.