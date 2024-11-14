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İsrail, Şam'a Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail, Şam'ın Mezze ve Gadsaya mahallelerine hava saldırısı düzenleyerek sivil hedefleri vurdu. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:25
İsrail, Şam'a Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail, Suriye'nin Başkenti Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırılar Şam'ın Mezze ve Gadsaya mahallelerinde sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirildi. İki bina hedef alındı ve Suriye haber ajansı SANA, "İsrail iki binaya hava saldırıları gerçekleştirdi, ilk belirlemelere göre birkaç sivil öldü ve yaralandı" açıklamasını yaptı.

Saldırı Hakkında Resmi Açıklama Yok

İsrail, saldırıya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Daha önce, 11 Kasım tarihinde Humus'un güneyindeki Şinşar köyüne de hava saldırısı düzenlemişti. 2011 yılından bu yana Suriye'deki iç savaşın etkisiyle, zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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