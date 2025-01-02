İsrail, Şam'ın Güneybatısına Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki Tel Şehim Tepesi'nde bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Baas rejimi güçlerince daha önce askeri karargah olarak kullanıldığı belirtilen bir nokta, İsrail güçleri tarafından hedef alındı.

Saldırı sonrası, Şam'da şiddetli patlama seslerinin duyulması dikkat çekti.

İsrail'in Suriye'ye Saldırıları ve İşgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ile birlikte, İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırıları hız kazandı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletmeye başladı.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi. İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri'ni 1967 yılından beri işgal altında tutmaktadır. 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile, tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.