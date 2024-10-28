İsrailli Arap Milletvekili'nden Nefret Suçlarına Soruşturma Talebi

İsrailli Arap Milletvekili’nden Soruşturma Talebi

İsrail Meclisi'nde görevli Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi, nefret ve ırkçılık suçları işleyenlerin yanı sıra Araplara yönelik öldürme provokasyonu yapanlar hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Nefret Söylemi ve Provokasyonlar

Tıybi’nin ofisinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Erguvan Menaa ve Hasan Ali Sevaid adlı iki İsrailli Arap vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından aşırı sağcı Yahudilerin bu kişilere yönelik nefret söylemi içeren yayınlar yaptıkları belirtildi. Açıklamada, fanatik grupların sosyal medya üzerinden yüzlerce nefret içeren mesaj yayımladığı, Arapların ölümüne sevinç ifadeleri kullandığı vurgulandı.

Başsavcıya Yapılan Başvuru

Milletvekili Tıybi, avukatı Usame Sadi aracılığıyla İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara’dan nefret suçları ve cinayet provokasyonu ile ilgili ciddi bir soruşturma başlatılmasını talep etti. Tıybi, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail polisinden herhangi bir olumlu yanıt beklemediğinin altını çizdi.

İsrail Ordusu ve Polisinin Rolü

Açıklamada, İsrail polisinin Arap vatandaşlara karşı işlenen suçlara ortak olduğu, geçersiz bahanelerle Arapları gözaltına almak için aceleci davrandığı ifade edildi. Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan füzelerin Mecd el-Kurum isimli Arap köyüne düştüğünü, bu olay sonucu iki İsrailli Arap’ın yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin yaralandığını bildirmişti.

Yasadışı Gözaltılar ve Eşitsizlik

İsrail polisi, sosyal medya üzerinden provokasyon yapmakla suçlayarak İsrailli Arapları gözaltına alırken, Yahudi vatandaşlar için benzer bir uygulamanın henüz duyurulmadığına dikkat çekildi. Bu durum, toplumda derin ayrılıklara ve adaletsizliklere neden olmaktadır.