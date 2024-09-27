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İsrailli Yetkililerden Lübnan Açıklamaları

İsrail'in Lübnan'a düzenleyeceği kara saldırılarının sınırlı olacağı belirtildi. Hedeflerin Hizbullah olduğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:22
İsrailli Yetkililerden Lübnan Açıklamaları

İsrail’den Lübnan’a Sınırlı Kara Saldırısı Hazırlığı

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a karşı planladığı herhangi bir kara harekâtının sınırlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu. Adının gizli kalmasını isteyen bir İsrailli yetkili, "Kara harekâtı... En kısa sürede gerçekleştirmeye çalışacağız. Buna her gün hazırlık yapıyoruz ve bu kesinlikle planlarımızın bir parçası," dedi.

Hazırlıklar Devam Ediyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 25 Eylül’de, Lübnan'a yönelik gerçek bir kara saldırısına hazırlandıklarını bildirmişti. Ayrıca, Savunma Bakanı Yoav Gallant, 10 Eylül’de, ordunun Gazze’deki hedeflerine ulaşma noktasına geldiğini belirterek, dikkatlerin Lübnan’a kaymakta olduğunu ifade etti.

Artan Şiddet ve Yıkım

İsrail’in Lübnan’a yönelik artan hava saldırılarında, 8 Ekim tarihinden bu yana 773 kişi yaşamını yitirdi. 23 Eylül tarihinde gerçekleştirilen hava saldırılarında ise, Lübnan'ın güney kentleri yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgeleri hedef alındı. Bu saldırılar sonucu yaklaşık 150 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Hizbullah'ın Karşılık Verdiği Saldırılar

Hizbullah, İsrail ordusunun ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik yoğun bombardımanına füze saldırılarıyla karşılık vermeye devam ediyor. İsrail tarafında, çoğunlukla ordu üslerinin hedef alındığı bu saldırılarda büyük bir hasarın yaşandığına dair bir rapor yok.

Göç Hareketleri

Beyrut ve güney kesimlerden kaçış hareketleri devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin sayısında da artış olduğu gözlemleniyor.

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