İsraillilerin %74'ü Gazze Saldırılarının Sonlanmasını Destekliyor

İsraillilerin %74'ü Gazze'deki Saldırıların Sonlanmasını Destekliyor

İsrail'de Walla haber sitesinin aktardığı AGAM Araştırma Enstitüsü anketi, halkın büyük çoğunluğunun Gazze'deki operasyonların sona ermesini istediğini ortaya koydu.

Anketin bulguları

%74 oranındaki katılımcı, esir takası anlaşması kapsamında savaşın sonlandırılmasını destekliyor. Buna karşılık %26 saldırıların devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Anket sonuçları ayrıca %26'lık kesimin, İsrailli esirlerin hayatı tehlikeye girecek olsa bile Gazze'deki saldırıların sürmesi gerektiğini savunduğunu gösteriyor.

Kabine kararı ve işgal planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ordu, Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldı; ancak bu adımın Eylül'den önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılıyor.