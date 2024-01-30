İstanbul, Antalya, İzmir, Samsun, Bursa, Ankara dikkat! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı geldi

Türkiye’nin Bazı Bölgelerinde Bugün Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X’ten yaptığı tahminde, Marmara Bölgesi’nde bugün rüzgarın poyrazdan kuvvetli eseceğini, yağışın ise öğlene kadar karla karışık yağmur, öğleden sonra ise yağmur şeklinde olacağını belirtti. Şen, “Marmara Bölgesi’nde bugün hava sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Yarından itibaren ise sıcaklık 8-9 dereceye yükselecek. Önümüzdeki cuma gününe kadar bölgede önemli bir yağış beklenmiyor” dedi.







Akdeniz Bölgesi’nde “Kıbrıs Alçak Basınç” Etkili Olacak

Şen, Akdeniz Bölgesi’nde ise bugün “Kıbrıs Alçak Basınç” merkezinin etkili olacağını, bu nedenle bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın görüleceğini ifade etti. Şen, “Akdeniz Bölgesi’nde bugün hava sıcaklığı 10-15 derece arasında değişecek. Yağış, özellikle Doğu Akdeniz’de etkili olacak. Rüzgar ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Yarından itibaren ise bölgede yağış azalacak ve sıcaklık artacak. Önümüzdeki hafta boyunca bölgede yağış beklenmiyor” diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yağışlı Bir Gün





Şen, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bugün yağışlı bir gün geçirileceğini, yağışın karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde olacağını söyledi. Şen, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bugün hava sıcaklığı 5-10 derece arasında olacak. Yağış, bölgenin genelinde görülecek. Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek. Yarından itibaren ise bölgede yağış duracak ve sıcaklık yükselecek. Önümüzdeki hafta boyunca bölgede yağış beklenmiyor” dedi.

İç Anadolu Bölgesi’nde Don ve Buzlanma Uyarısı

Şen, İç Anadolu Bölgesi’nde bugün hava sıcaklığının düşük olacağını, sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunduğunu kaydetti. Şen, “İç Anadolu Bölgesi’nde bugün hava sıcaklığı 0-5 derece arasında olacak. Bölgenin doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve yağmur görülecek. Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek. Yarından itibaren ise bölgede yağış duracak ve sıcaklık artacak. Önümüzdeki hafta boyunca bölgede yağış beklenmiyor” dedi.

Hava Durumu Nasıl Öğrenilir?

Hava durumu, meteoroloji uzmanları tarafından yapılan tahminlere göre öğrenilebilir. Hava durumu tahminleri, çeşitli kaynaklardan takip edilebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi: www.mgm.gov.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları: X, Facebook, Instagram, YouTube

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün mobil uygulaması: MGM Mobil

Meteoroloji uzmanlarının paylaşım platformları: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube

Televizyon, radyo ve gazete gibi klasik medya kanalları

Hava durumu tahminlerini takip ederken, tahminin kaynağının güvenilir ve yetkin olduğundan emin olmak gerekir