İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Açılış Töreni

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Açılış Töreni

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. Memişoğlu, tıp öğrencilerine sağlık alanındaki sorumluluklarını anlattı.

İdealizm ve Etik Vurgusu

Bakan Memişoğlu, "Dünyanın gözü önünde binlerce insanın canına kıyan birileri varken, sizler bir insanın canını kurtarmak için gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Yıllarca emek sarf ediyorsunuz. Bizler iyi tarafız ve değerli olmak, saygı görmek istiyoruz," diyerek idealizmin ve adanmışlığın önemine dikkat çekti.

Sağlıkta Yenilik ve Bilgi Üretimi

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında ulaştığı seviyeyi vurgulayarak, "Türkiye sadece hizmetini üreten bir ülke olmaktan çok, bilgisini üreten bir ülke olmak zorunda." ifadesini kullandı. Gelecekteki tıp öğrencilerine, bilgi üretmenin önemini anlatan Memişoğlu, "Sağlığın bilgisini de araştırmak ve üretmek olmalıdır," dedi.

Etik Değerler ve İyilik Medeniyeti

Bakan, etik değerlerin mesleklerinde nasıl bir rehber olduğunu belirtirken, "Bizler iyi tarafta olan insanlar olarak barış ve iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz," ifadelerini kullandı. Bu bağlamda sağlık alanındaki cinsiyet eşitliği ve saygının önemine de vurgu yaptı.

Toplum Sağlığı ve Hastalıkların Önlenmesi

Memişoğlu, sağlık okuryazarlığının artırılması gerektiğini belirtti. "Hastaları bilgilendirmekte yetersiz kalıyoruz; bu sorunu hep birlikte aşmalıyız," dedi. Bakan ayrıca, doktor-hasta ilişkisini güçlendirmenin önemini de vurguladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, konuşmanın ardından Bakan Memişoğlu'na plaket takdim etti. Programa, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Alış ile birlikte birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.