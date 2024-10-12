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İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yeniden Başladı

İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi güvenle demirletilirken, trafik güney-kuzey yönlü açıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:25
İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yeniden Başladı

Gemi Trafiği Yeniden Başladı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, bir kuru yük gemisinin arızalanması sonucu geçici olarak durdurulmuştu. Ancak, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gereken müdahaleyi gerçekleştirerek trafiği güney-kuzey yönlü olarak tekrar açmayı başardı.

106 metre uzunluğundaki B LINE isimli kuru yük gemisi, İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın Akıntıburnu önlerinde makine arızası yaşadı. Olayın ardından KURTARMA-5 römorkörü hemen devreye alındı. Kıyı Emniyeti'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinatörlüğünde, kılavuz kaptan ile en güvenli şekilde Ahırkapı'ya demirletildiği belirtildi.

Geminin güvenli bir şekilde demirlenmesinin ardından, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yeniden normale döndü ve güney-kuzey yönlü seferler başlatıldı.

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik...

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik, güney-kuzey yönlü açıldı. KEGM'den olaya ilişkin yapılan ikinci paylaşımda, B LINE isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-5 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği duyuruldu.

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik...

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik, güney-kuzey yönlü açıldı. KEGM'den olaya ilişkin yapılan ikinci paylaşımda, B LINE isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-5 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği duyuruldu.

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik...

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik, güney-kuzey yönlü açıldı. KEGM'den olaya ilişkin yapılan ikinci paylaşımda, B LINE isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-5 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği duyuruldu.

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik...

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik, güney-kuzey yönlü açıldı. KEGM'den olaya ilişkin yapılan ikinci paylaşımda, B LINE isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-5 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği duyuruldu.

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik...

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik, güney-kuzey yönlü açıldı. KEGM'den olaya ilişkin yapılan ikinci paylaşımda, B LINE isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-5 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği duyuruldu.

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