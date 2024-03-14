İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi oy pusulası değişti: İşte yeni pusula

İstanbul İBB Başkanlığı Seçiminde Oy Pusulasında Değişiklik

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için basılan oy pusulasında önemli bir değişikliğe gitti. 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı seçimler için hazırlanan pusulada yapılan son dakika değişikliği ile siyasi partilerle bağımsız adaylar arasındaki ayrım daha belirgin hale getirildi.

Pusulada yapılan değişiklikle, siyasi partilerle bağımsız adaylar arasındaki boşluğun daha net bir şekilde belirginleştirilmesinin yanı sıra, bu boşluğa "Bağımsız adaylar" ibaresi de eklenmiş oldu.





AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in başvurusu üzerine yapılan değişiklik, daha önce yaşanan oy verme karışıklıklarını önlemeyi amaçlıyor. Özel, önceki seçimlerde seçmenlerin, oy verdikleri siyasi parti logosunun altındaki bağımsız adayı kendi partilerine oy verdiklerini sanarak yanıltıldığını ve bu nedenle geçersiz oyların yaşandığını belirtti. Yapılan değişiklikle, benzer sorunların tekrarlanmaması hedefleniyor.

YSK'nın aldığı karar doğrultusunda yapılan değişiklikle, oy pusulasındaki şablon yeniden düzenlendi. Artık seçmenler, siyasi partilerle bağımsız adaylar arasındaki farkı daha net görebilecekler.