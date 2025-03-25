İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Tutuklama Açıklaması

Tutuklama İddialarına Resmi Yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumsal olaylar nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerin cezaevlerinde yer kalmadığı gerekçesiyle emniyet birimlerinde bekletildiği yönündeki haberlere yanıt verdi.

Gerçekler Ortaya Kondu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan, toplumsal olaylarda gözaltına alınıp tutuklanan şahıslarla ilgili ceza infaz kurumlarında yer kalmadığı ve tutuklananların emniyet birimlerinde bekletildiği yönündeki iddialar doğru değildir" denildi.

Bu açıklama, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapıldı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.