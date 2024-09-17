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İstanbul'da 2. Uluslararası Türkçe Öğretimi Sempozyumu Gerçekleşiyor

ISOHTEL 2024, Türkçe öğretiminde yenilikçi yaklaşımlar ve miras dil olarak Türkçenin önemi üzerine odaklanacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:49
İstanbul'da 2. Uluslararası Türkçe Öğretimi Sempozyumu Gerçekleşiyor

İstanbul'da Miras Dil ve Türkçe Öğretimi Sempozyumu

21-22 Eylül 2024 tarihlerinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü'nde 2. Uluslararası Miras Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu (ISOHTEL 2024) düzenlenecek. Bu etkinlik, Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Language Tree Projesi kapsamındadır.

Önemli Konular ve Güncel Meseleler

Sempozyumda, Türkçenin yabancı/ikinci dil ve miras dil olarak öğretimindeki yenilikçi yaklaşımlar, dijital araçların kullanımı ve çok dilli bireylerin dil gelişimi gibi konular ele alınacak.

ISOHTEL 2024, Türkçenin farklı dil seviyelerinde öğretimi, göçmenler, iki dilli Türk çocukları ve gençlerinin dil öğrenme süreçlerine yoğunlaşacak. Ayrıca, Türkçe öğretiminde dijital dönüşüm ve yapay zeka destekli dil öğrenimi konularında güncel yaklaşımlar değerlendirilecek. Miras dil olarak Türkçenin öğretilmesiyle ilgili olarak, dilin korunması ve kültürel kimliğin güçlendirilmesi gibi unsurlar da sempozyumun önemli odak noktaları arasında yer alacak.

Katılımcılara Özel İmkanlar

Sempozyumda, Language Tree Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve sonuçlar katılımcılara sunulacak. Ayrıca, Türkçe öğrenenlerin konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik “Dil Ağacı WEB Uygulaması” tanıtılacak.

Açılış konuşmaları ve Language Tree Projesi'nin çıktılarının paylaşıldığı oturum, Türk işaret dili tercümesiyle canlı olarak yayımlanacak. Diğer oturumlara da çevrimiçi erişim imkanı sağlanacak.

Öne Çıkan Konuşmacılar

Yaklaşık 100 araştırmacının katıldığı ISOHTEL 2024'te 4 davetli konuşmacı yer alacak:

  • Prof. Dr. Christoph Schroeder - Potsdam Üniversitesi: "Türkçenin miras dil olarak öğretimi üzerine güncel çalışmaları"
  • Prof. Dr. Cihad Demirli - Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Türkçe Öğretimi Yaklaşımı"
  • Prof. Dr. Fatma Bölükbaş Kaya - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa: "Konuşma becerisinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların önemi"
  • Prof. Dr. Fatma Nihan Ketrez Sözmen - İstanbul Bilgi Üniversitesi: "Türkçeyi ek dil olarak öğrenenlerin kelime yapım stratejilerine dair üstdil farkındalıkları"

Kayıt ve Bilgiler

Language Tree Projesi ortaklarından YADOT Eğitim Derneği tarafından ev sahipliği yapılacak sempozyuma katılmak isteyenler, sempozyumun internet adresinden dinleyici kayıt formunu doldurarak yüz yüze veya çevrim içi katılım sağlayabilirler. Sempozyum programı ve bildiri özetleri, ilerleyen günlerde internet adresinde paylaşılacak.

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