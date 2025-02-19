İstanbul'da 200 Yeni Özel Halk Otobüsü Hizmete Girdi

İstanbul'da 200 yeni Özel Halk Otobüsü'nden 60'ı hizmete başladı. İBB Başkanı İmamoğlu, yeni otobüslerle ulaşım kalitesinin artacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:47
İstanbul'da 200 Yeni Özel Halk Otobüsü Hizmete Girdi

İstanbul'da Yeni Özel Halk Otobüsleri yola çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) kapsamında belirlenen 200 yeni Özel Halk Otobüsü'nden (ÖHO) 60'ı bugün hizmet vermeye başladı. Otobüslerin tanıtımı için düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Göksel Ovacık, İETT Genel Müdürü Irfan Demet ve yerel belediye başkanları katıldı.

Ulaşımda Kaliteyi Artırma Hedefi

Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, raylı sistemlerin önemi ve otobüslerin üzerindeki yükün hafifletilmesi gerektiğini belirtti. İmamoğlu, “Bu otobüslerin sarıya boyanmasını ben istedim. Gayet de memnunum. Birlikte hizmet ediyoruz,” dedi.

İmamoğlu ayrıca, ÖTV ve KDV muafiyeti talep ettiklerini ve özel halk otobüsleri ile İETT arasındaki ayrımın kalmadığını vurguladı. Basında çıkan olumsuz haberlere tepki gösteren İmamoğlu, İETT hakkında yanlış ve yanıltıcı istatistikler sunulduğunu ifade etti.

Ulaşım Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Süreci

İmamoğlu, ulaşım maliyetlerindeki artış nedeniyle zam yapamadıklarını ve İBB bütçesinin sübvansiyon sağladığını belirtti. Ayrıca, özel halk otobüsü sahiplerinin sorunlarına çözüm arayışının devam ettiğini de vurguladı.

Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık, İBB'nin ÖTİS kapsamındaki çalışmaları hakkında bilgiler vererek, zamanında hak ediş ödemeleri alamadıklarını ve ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

İETT Genel Müdürü'nden Açıklama

İETT Genel Müdürü İrfan Demet ise, alınan otobüslerin bugünden itibaren hizmet vermeye başladığını ve toplamda 200 aracın bu yıl İstanbul yollarında olacağını açıkladı.

Törende yapılan konuşmaların ardından, İmamoğlu ve katılımcılar otobüsleri incelemek üzere sahnede bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT'nin desteğiyle Özel Taşımacılık İşletim Sistemi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT'nin desteğiyle Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) kapsamında alımına karar verilen 200 Özel Halk Otobüsü'nden (ÖHO) 60'ı bugün hizmete başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT'nin desteğiyle Özel Taşımacılık İşletim Sistemi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT'nin desteğiyle Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) kapsamında alımına karar verilen 200 Özel Halk Otobüsü'nden (ÖHO) 60'ı bugün hizmete başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende konuşma yaptı.

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