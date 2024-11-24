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İstanbul'da Aile Katliamı: Zanlı İntihar Etti

İstanbul'da aile üyelerine yönelik silahlı saldırıda bulunan zanlı B.A., intihar ederek yaşamına son verdi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 20:50
İstanbul'da Aile Katliamı: Zanlı İntihar Etti

İstanbul'da Şok Eden Aile Katliamı

İstanbul Valiliği, B.A. isimli şahsın, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayın Seyri

İstanbul'da gerçekleşen olayda, B.A. annesi, babası, kuzeni ve bir kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar etti. Saldırının başlangıç noktası, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'ndeki ailesinin evi oldu. Burası, B.A'nın, annesi Necmiye Aladağ ve babası Muhammet Aladağ ile kız kardeşi Buket'e ateş açtığı yer oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Yaralı durumdaki kız kardeşi ise hastaneye kaldırıldı.

İkinci Saldırı ve İntihar

B.A. olay yerinden otomobil ile kaçtıktan sonra Avcılar Cemil Meriç Sokak'taki bir kuaför dükkanına yöneldi. Burada, Mehmet Salih Özsökük adlı çalışanı vurdu ve ardından evli olduğu S.A. ile kardeşi Gökhan Soylu'yu da yaraladı.

Ardından Esenyurt'ta kuzeni Şadan Serdar Buke’yi hedef alan B.A, olayın sonunda başına silah dayayarak intihar etti. Yaralı durumda hastaneye kaldırılan Buke, burada hayatını kaybetti.

Valilik Açıklaması

İstanbul Valiliği, “B.A. isimli şahsın, gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı tespit edilmiştir.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Ayrıca, yapılan incelemelerde B.A'nın, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ciddi suç kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Olay yerlerinde gerçekleştirilen araştırmalarda, olayda kullanılan silah ve boş kovanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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