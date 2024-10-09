İstanbul'da Akıllı Ulaşım Sistemleri Üzerine Dünya Yol Kongresi

İstanbul'da Dünya Yol Kongresi Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15-18 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Dünya Yol Kongresi'nin detaylarını paylaştı. Kongre, "Hareketliliği Güçlendirmek İçin Bağlanıyoruz: Herkes İçin Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" teması etrafında şekillenecek.

Küresel Liderler ve Uzmanlar Bir Araya Gelecek

Bakan Uraloğlu, kongrede yüksek düzeyde katılım öngördüklerini belirtirken, 20 ülkeden bakanların katılacağını ifade etti. Fas, Lübnan, Ermenistan, Kamboçya ve daha birçok ülkeden katılımlar söz konusu.

Önemli Temalar ve Tartışmalar

Kongrede, ulaştırma sektöründe dayanıklı toplumlar ve sürdürülebilir altyapı konuları ele alınacak. Bakan Uraloğlu, "Sürdürülebilir ulaşım ağlarını oluşturmak ve altyapı projeleri için finansman bulmak gibi geniş konular üzerinde önemli görüşmeler yapılacak," dedi.

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çözümler

Uraloğlu, ayrıca iklim değişikliği ile mücadele etmek ve trafik güvenliğini artırmak gibi konuların da gündemde olacağının altını çizdi. "Dijitalleşme, elektrikli araçlar ve çevresel sorumluluk konularında deneyimlerimizi paylaşacağız," şeklinde konuştu.

Bu önemli etkinlik, sürdürülebilir ve akıllı ulaşım çözümleri için kritik bir adım atan Türkiye'nin vizyonunu global ölçekte tanıtma fırsatı sunacak.