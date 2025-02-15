İstanbul'da Araçta Gizli Bölmede Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

Beşiktaş'ta bir aracın gizli bölümünde uyuşturucu ve para ile telefon bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:29
İstanbul'da Araçta Gizli Bölmede Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

İstanbul Beşiktaş'ta Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, devriye ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, gizli bölmelerde uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Olay, dün Balmumcu Mahallesi'nde meydana geldi.

Şüpheli Araca Dikkat Çeken Düzenek

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisleri, şüpheli olarak gördükleri aracı durdurdu. Araç sürücüsü H.İ. (38) üzerinde yapılan aramada 1,6 gram kokain bulundu.

Gizli Bölmede Şok Bulgu

Polis ekipleri, aracın kapısındaki mıknatıs ve üzerindeki çarpı işaretini fark ederek, düzenekle açılan arka kapıdaki gizli bölmeye ulaştı. Gizli alanda çorap içinde 32 parça uyuşturucu madde, 103 bin lira nakit para ve bir cep telefonu bulundu.

Suç Kaydı Bulunan Sürücü Gözaltına Alındı

Olay sonrasında gözaltına alınan sürücü H.İ.'nin, çeşitli suçlardan toplamda 9 kaydının bulunduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı yunus polisleri, Balmumcu...

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı yunus polisleri, Balmumcu Mahallesi'nde dün şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen sürücü H.İ'nin (38) üst aramasında 1,6 gram kokain ele geçiren ekipler, yaptıkları detaylı incelemede 32 parça halinde uyuşturucu madde, 103 bin lira ile bir cep telefonu bulundu.

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