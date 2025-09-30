İstanbul'da Barış Boyun Suç Örgütüne 304 Sanık İçin Dava

İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne yönelik 304 sanık hakkında dava açıldı

1121 sayfalık iddianamede örgütün yapısı, eylemleri ve ceza talepleri yer alıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1121 sayfalık iddianamede, Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne ilişkin kapsamlı değerlendirmeler ve suçlamalar yer aldı. İddianamede 165 kişi müşteki, 304 kişi şüpheli olarak gösterildi ve şüphelilerin müşteklere yönelik 129 eylemi aktarıldı.

İddianamede, firari sanık Barış Boyun tarafından kurulan çıkar amaçlı silahlı suç örgütünde Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in örgüt yöneticileri olduğu kaydedildi. Örgüte yönelik çok sayıda soruşturma yürütüldüğü ve iki farklı mahkemede dava açıldığı belirtildi.

Soruşturmada, davalar açıldıktan sonra Barış Boyun'un yeni kadrolar oluşturarak yeni yapılanmaya gittiği, kendilerine 'Daltonlar' adı verilen grubun örgütün yeni yapılanmasında yer almadığı ve yeni bir oluşuma geçtiği ifade edildi. Yeni oluşumda örgüt elebaşının Barış Boyun, yöneticilerin ise Mert Gültepe, Gurur İşinçelik, Mehmet Recep Demir, Batuhan Karaca, Taha Karasoy, Mirhan Aygün, Oğuzhan Duyku, Tolga Gültepe ve Bayram Demir olduğu bildirildi.

İddianamede ayrıca, Barış Boyun'un İtalya'da karıştığı suçlara ilişkin olarak Mayıs 2024'ten beri örgüt yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duyku ile birlikte bu ülkede tutuklu olduğu bilgisi verildi ve Boyun'un cezaevinden örgüte talimat vermeye devam ettiği vurgulandı.

Örgütün amacının belirsiz sayıda kişiden haksız menfaat sağlamak olduğu, Türkiye'nin en büyük suç örgütü olmak hedefiyle rakip kişi ve gruplara silahlı saldırılar düzenleyerek bazılarının öldürüldüğü veya kendi saflarına çekildiği tespitlerine iddianamede yer verildi. Örgütün finans kaynaklarından silah ticaretinin başına Zafer Boyun'un getirildiği; Zafer Boyun ve yanındaki örgüt üyelerinin başta Beyoğlu olmak üzere İstanbul genelinde silah ve mühimmat ticareti yaptığı, faaliyetlerinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı belirtildi.

İddianamede, Avrupa'da uyuşturucu ticareti bağlamında yaşanan husumetlere de yer verildi. Buna göre, Barış Boyun'un birlikte çalıştığı Sırp suç örgütü Kavac'tan taşeron olarak aldığı bir görevle, rakip Skaljari örgütü lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesinin sağlandığı ve 8 Eylül 2022'de Vukotic'in Barış Boyun suç örgütü tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Örgütün üye profiline ilişkin değerlendirmede, çocuk ve gençlerin hedef alındığına dikkat çekildi: üyelerin çoğunun 15-20'li yaşlar arasındaki gençlerden seçildiği, bu gençlerin bilgisayar oyunları ve internet tabanlı sokak suç şebekelerini anlatan dizilerden etkilendikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla örgüt liderleri tarafından meydan okuma ve intikam yemini gibi unsurlarla etkileme yapıldığı vurgulandı. İddianamede, sosyal medya üzerinden canlı yayınlar, şarkılar ve kliplerle kamuoyunda örgüte sempati kazandırma ve eleman toplama faaliyetleri yürütüldüğü, futbol takımları ve taraftar gruplarının da himaye altına alınarak örgütün adının tribünlerde duyurulmaya çalışıldığı ifade edildi.

Bu yapılar için 'yeni nesil suç örgütü' tanımlaması yapıldı; söylem ve kriminal jargonun, internet dizilerindeki karakterlerle özdeşleşmenin gençleri etkilediği, 15-20'li yaşlardaki gençlerin zaman zaman 'kamikaze dronu' gibi kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede örgütün bazı eylem örnekleri de yer alıyor. Sanıklardan Mustafa Ömer Faruk Tekbaş'ın müşteki Bora B'yi arayarak 500 bin dolar istediği, vermezse Nişantaşı'ndaki iş yerini kurşunlamakla tehdit ettiği; söz konusu iş yerinin 5-6 Ekim 2024'te motosikletli şüphelilerce iki kez kurşunlandığı anlatıldı. Ayrıca Esenler'de 22 Eylül 2024'te bir güzellik merkezine, Beyoğlu'nda da 1-12 ve 29 Eylül 2024 tarihlerinde bir kuyumcu dükkanına kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Ceza istemlerine ilişkin bölümde, sanık Barış Boyun'un 'örgüt elebaşı', Taha Kutay Karasoy, Tolga Gültepe, Bayram Demir, Efe Kantık, Gurur Işıınçelik, Mehmet Recep Demir, Mert Gültepe, Mirhan Aygün, Batuhan Karaca, Oğuzhan Duyku'nun ise 'örgüt yöneticisi' olarak yer aldığı, bu sanıkların tüm şüphelilerin işlediği suçlardan sorumlu tutulduğu ifade edildi.

İddianamede bu şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'silahlı suç örgütüne üye olma', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgede sahtecilik', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'silahla yaralamaya teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'nitelikli yağmaya teşebbüs', 'nitelikli yağmaya teşebbüse azmettirme', 'nitelikli silahla tehdit', 'mala zarar verme' ve ilgili diğer suçlardan 613 yıldan 2 bin 967 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen hapis cezaları talep edildi.

İddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmalarına 23 Şubat-27 Mart 2026 tarihleri arasında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda başlanacak.